مردم ایران با حضور پرشور و منسجم در ۹۱ شب گذشته، جلوه‌ای کم‌نظیر از وحدت، همدلی و انسجام ملی را به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این همراهی و همبستگی ملی، به اعتقاد بسیاری از ناظران و تحلیلگران، معادلات و پیش‌بینی‌های دشمنان را برهم زد و بار دیگر توان و ظرفیت ملت ایران را در صحنه‌های مختلف به اثبات رساند.

در این مسیر، وحدت کلمه، تبعیت از رهنمود‌های رهبری، حمایت از نیرو‌های مسلح و ایستادگی در برابر فشارها، نقش مهمی در شکل‌گیری این موفقیت ایفا کرد. مجموعه این عوامل، زمینه‌ساز تقویت اقتدار ملی و خنثی‌سازی بسیاری از توطئه‌ها و فشار‌های خارجی شد.

تجربه یک فصل حضور و همدلی مردم، بار دیگر نشان داد که انسجام ملی و همبستگی اجتماعی، مهم‌ترین پشتوانه کشور در مسیر پیشرفت، امنیت و سربلندی ایران اسلامی است.