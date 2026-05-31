مریم احمدی و محمدصالح کمره در مسابقات دو و میدانی قهرمانی جوانان آسیا در ماده ۸۰۰ متر به ترتیب چهارم و ششم شدند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در روز پایانی از بیست و دومین دوره مسابقات دو و میدانی قهرمانی جوانان آسیا (هنگ کنگ ۲۰۲۶)، بعد از ظهر امروز یکشنبه ۱۰ خرداد، نمایندگان تیم ایران در ماده ۸۰۰ متر در جایگاه‌های چهارم و ششم قرار گرفتند.

مریم احمدی در بخش بانوان با ثبت زمان ۲:۰۹.۰۰ دقیقه در جایگاه چهارم قرار گرفت. احمدی با ثبت این رکورد، ورودی مسابقات قهرمانی جوانان جهان (اورگان ۲۰۲۶) را هم کسب کرد.

محمد صالح کمره دیگر ملی پوش کشورمان در بخش مردان نیز با رکورد ۱:۵۱.۳۹ دقیقه ششم شد.

در بخش بانوان دونده ژاپنی با رکورد ۲:۰۵.۴۴ دقیقه اول شد و دوندگانی از چین و سریلانکا با ثبت زمان‌های ۲:۰۵.۷۰ و ۲:۰۷.۱۰ دقیقه به ترتیب دوم و سوم شدند.

در بخش مردان نیز دونده هندی با رکورد ۱:۴۸.۲۷ دقیقه اول شد و دوندگان سریلانکا و ژاپن به ترتیب دوم و سوم شدند.