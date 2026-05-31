شبکه مستند امروز با پخش «یک وجب خاک» به موضوع تمامیت ارضی ایران در سده‌های اخیر می‌پردازد و شبکه چهار نیز از دوشنبه با روی آنتن بردن سریال «سال‌های برف و بنفشه»، روایتی داستانی از فضای اجتماعی و سیاسی منتهی به قیام ۱۵ خرداد را پیش روی مخاطبان قرار می‌دهد.

از «یک وجب خاک» تا «سال‌های برف و بنفشه»؛ در شبکه‌های مستند و چهار

از «یک وجب خاک» تا «سال‌های برف و بنفشه»؛ در شبکه‌های مستند و چهار

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، تلویزیون در ادامه پخش آثار تاریخی و تحلیلی، دو اثر با محوریت تاریخ معاصر ایران را در شبکه‌های مستند و چهار روی آنتن می‌برد.

آثاری که یکی در قالب مستند به موضوع تمامیت ارضی ایران می‌پردازد و دیگری در فضای درام تاریخی، حال‌وهوای قیام ۱۵ خرداد را روایت می‌کند.

در همین راستا، شبکه مستند سیما امروز ساعت ۱۸:۳۰ مستند «یک وجب خاک» را پخش می‌کند.

این مستند با نگاهی به تاریخ پرفراز و نشیب ایران در سده‌های اخیر، جنگ‌ها، تصمیمات حاکمان و امتیاز‌های واگذار شده را بررسی می‌کند و نشان می‌دهد چگونه در مقاطع مختلف، بخش‌هایی از جغرافیای ایران به دلیل ناتوانی یا تصمیم‌های حکمرانان وقت از دست رفته است.

محور اصلی این مستند، مقایسه این دوره‌های تاریخی با وضعیت جمهوری اسلامی ایران است؛ دوره‌ای که بنا بر روایت مستند، نه‌تنها امتیازی به بیگانگان واگذار نشده ، بلکه حتی یک وجب از خاک کشور نیز جدا نشده است.

علاقه‌مندان می‌توانند «یک وجب خاک» را امروز ساعت ۱۸:۳۰ از شبکه مستند سیما تماشا کنند.

این برنامه فردا نیز ساعت ۱۲:۳۰ بازپخش می‌شود.

از سوی دیگر، شبکه چهار سیما نیز مجموعه تلویزیونی «سال‌های برف و بنفشه» را از دوشنبه ۱۲ خرداد روی آنتن می‌برد.

این سریال به کارگردانی سعید سلطانی و محصول سال ۱۳۸۵ است و در گونه‌های درام، تاریخی، عاشقانه و سیاسی تولید شده است.

در این مجموعه بازیگرانی، چون سام درخشانی، محمدعلی کشاورز، جهانگیر الماسی و لاله اسکندری ایفای نقش کرده‌اند.

داستان سریال درباره مهندس علی فلاح است که پس از سال‌ها تحصیل در رشته کشاورزی به ایران بازمی‌گردد و برخلاف میل خانواده، برای آبادانی زمین پدری راهی پیشوای ورامین می‌شود.

او در این مسیر با موانع ناشی از نظام ارباب و رعیتی روبه‌رو می‌شود و در ادامه با انقلابیون آشنا شده و در جریان قیام ۱۵ خرداد قرار می‌گیرد.

«سال‌های برف و بنفشه» هر شب ساعت ۲۴ از شبکه چهار پخش می‌شود و تکرار آن در ساعت‌های ۱۱ و ۱۷ روز بعد خواهد بود.