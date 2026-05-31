به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،حمیدرضا مصطفایی گفت: در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر سرقت منزل در سطح شهرستان کازرون، بلافاصله موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

او بیان کرد: ماموران این فرماندهی با اقدامات فنی و پلیسی موفق شدند در این خصوص یک سارق را شناسایی و با هماهنگی قضایی وی را در مخفی‌گاهش دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی کازرون با بیان اینکه در بازجویی به عمل آمده متهم به شش فقره سرقت از منزل اعتراف کرد، گفت: سارق پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.