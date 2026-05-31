فرمانده انتظامی مراغه از کشف۱۶۴۷ قطعه مرغ زنده بدون مجوز و خارج از شبکه توزیع به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ توحید فارسی گفت:ماموران پلیس آگاهی با همکاری یگان امداد و کلانتری ۱۲ فرماندهی انتظامی حین کنترل خودرو‌های عبوری در ایست بازرسی و محور‌های مواصلاتی به دو دستگاه کامیون باری در حال تردد مشکوک شده و آنها را برای بررسی متوقف کردند.

وی افزود: با هماهنگی قضایی در بازرسی از این دو خودرو تعداد ۱۶۴۷ قطعه مرغ زنده فاقد هرگونه مجوز حمل و مجوز بهداشتی که ارزش آنها برابر نظر کارشناسان ۲۰ میلیارد ریال برآورد شد کشف و خودرو‌های مربوطه توقیف و دو نفر متهم نیز در این خصوص با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان مراغه گفت:برخورد قانونی و قاطعانه با قاچاق و توزیع خارج از شبکه طیور با جدیت تمام در دستور کار پلیس قرار دارد و از شهروندان نیز درخواست می‌شود هرگونه موارد مشکوک را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.