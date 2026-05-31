سؤال از سخنگوی دولت درباره ستاد ساماندهی فضای مجازی
سخنگوی دولت در واکنش به غیرقانونی اعلام شدن تشکیل «ستاد عالی فضای مجازی» از سوی دیوان عدالت اداری، با تأکید بر اینکه اینترنت جزو حقوق مصرح مردم در قانون اساسی است، بررسی موضوع به وسیله حقوقدانان و توجه به فلسفه تشکیل این ساختار را خواستار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،
خانم فاطمه مهاجرانی در پاسخ به پرسشی درباره حکم اخیر دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن ستاد عالی فضای مجازی، این ستاد را بازوی اجرایی و دبیرخانه معین شورای عالی فضای مجازی دانست.
وی با اشاره به اینکه حکم مسئولیت این ستاد برای آقای عارف، توسط رئیسجمهور صادر شده است، تصریح کرد: نباید با شکایت چند نفر، ساختاری که بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی و اختیارات رئیسجمهور شکل گرفته، زیر سؤال برود.
مهاجرانی با تأکید بر اینکه موضوع اینترنت به عنوان یکی از حقوق اصلی مردم در حال پیگیری است، افزود: قانون اساسی میثاق ملی ماست و اگر فلسفه تشکیل چنین نهادهایی را نفی کنیم، در کارکردها دچار مشکل میشویم.
وی در پایان خاطرنشان کرد که دولت بر اساس خوانش خود، این ستاد را بخشی از ظرفیتهای شورای عالی فضای مجازی میبیند، اما برای بررسی دقیقتر ابعاد حقوقی این حکم، باید منتظر نظر کارشناسان حقوقی ماند.