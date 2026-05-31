به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر صنایع تبدیلی و غذایی خوزستان از صدور یک فقره جواز تاسیس از طرح‌های صنایع تبدیلی بخش کشاورزی در شهرستان اهواز در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵ خبر داد.

سید یعقوب هاشمی افزود: در صورت اجرایی شدن و نهایی شدن این طرح در شهرستان اشتغال ۲۰ نفر فراهم خواهد شد.

وی ادامه داد: مقرر شد طرح فوق در زمینه خوراک آماده آبزیان با ظرفیت ۲۰هزار تن در سال و میزان سرمایه گذاری ۱۱۵۰۰۰۰ میلیون ریال فعالیت کند.