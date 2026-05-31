سامانه بارشی از فردا ۱۱ خرداد وارد خراسان رضوی می‌شود بارش‌ها رگباری همراه با رعد و برق و احتمال آبگرفتگی مناطق مستعد به خصوص نیمه شمالی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، کارشناس پیش‌بین هواشناسی خراسان رضوی گفت: برای امروز نیز به خصوص در ساعات عصر وزش باد شدید همراه با گرد و خاک بویژه در نوار شرقی پیش‌ بینی شده که با کاهش کیفیت هوا همراه است و کیفیت هوا ناسالم خواهد بود.

زهرا آهنگرزاده افزود: از صبح فردا به تدریج شاهد کاهش وزش باد و بهبود کیفیت هوا در استان خواهیم بود و همچنین از امروز دمای هوا کاهش محسوس دارد و تا اواسط هفته وضعیت دما پایدار است.

وی ادامه داد: در ۲۴ ساعت گذشته بیشترین سرعت وزش باد در شهرستان سرخس با سرعت ۷۹ کیلومتر در ساعت گزارش شده است و در این مدت قوچان با کمینه دمای ۱۵ درجه سلسیوس خنک‌ ترین و سرخس با دمای روزانه ۴۶ درجه گرمترین نقاط استان بودند.

آهنگرزاده گفت: دمای هوای مشهد نیز در شبانه‌روز گذشته بین ۲۴ تا ۴۱ درجه سلسیوس متغیر بود و برای امروز دمای هوای روزانه در این کلانشهر ۳۱ درجه است.