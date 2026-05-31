به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، هفتمین دوره مسابقات تنیس‌روی‌میز بانوان پیشکسوت کشور به مناسبت گرامیداشت بانوان شهیده با حضور ورزشکارانی از استان‌های مختلف کشور در سالن شهید محمدی قم برگزار شد و برترین‌های بخش‌های انفرادی و تیمی معرفی شدند.

در بخش انفرادی رده سنی ۴۰ تا ۴۹ سال، شیما صفازاده از اصفهان عنوان قهرمانی را کسب کرد، پروانه آینه‌افروز از اراک نایب‌قهرمان شد و پرشین عسکری از خوانسار به همراه منیره کمار از قم به مقام سوم مشترک رسیدند.

در رده سنی ۵۰ تا ۵۹ سال، مریم مداح از تهران بر سکوی نخست ایستاد، میترا فومنی از تهران دوم شد و مریم کاظمی و راحله پورعلی هر دو از تهران مقام سوم مشترک را کسب کردند.

در رده سنی ۶۰ سال به بالا، فریبا ده‌چمنی از تهران قهرمان شد، پریوش علی‌مختاری از تهران عنوان نایب‌قهرمانی را به دست آورد و فرشته دانش‌پژوه از تهران و فاطمه طهماسبی از مشهد در جایگاه سوم مشترک قرار گرفتند.

در رده سنی ۶۸ سال به بالا نیز حمیرا نجف‌نیا از نیشابور قهرمان شد، اقدس جباری از تهران به مقام دوم رسید و سهیلا مقیمی از تهران و زهرا حسن‌نژاد از نیشابور مشترکاً سوم شدند.

در بخش تیمی نیز تیم «رعد» از تهران متشکل از فرزانه پوررسول، پریوش علی‌مختاری و فرشته دانش‌پژوه عنوان قهرمانی را به دست آورد. تیم «پدیده» تهران با ترکیب فریبا ده‌چمنی، نسیم طاهری و مریم مداح نایب‌قهرمان شد و تیم‌های اصفهان و «سنگرشکن» تهران به صورت مشترک در جایگاه سوم قرار گرفتند.