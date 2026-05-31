مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان فارس از برگزاری آیین اختتامیه کنگره دانشآموزی راسخ، (راویان سرو سرخ) و موفقیت چشمگیر دانشآموزان استان در این رویداد ملی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،حسین درویشی گفت: دانشآموزان فارسی با کسب ۲۰ اثر برگزیده، حضوری اثرگذار در این کنگره فرهنگی و هنری داشتند.
او افزود: کنگره دانشآموزی راسخ از آذرماه آغاز شد و مهلت ارسال آثار تا پایان اسفندماه تعیین شده بود که با توجه به شرایط جنگی، این زمان تمدید شد تا دانشآموزان بیشتری فرصت حضور و مشارکت در این رویداد را داشته باشند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان فارس بیان کرد: دانشآموزان شرکتکننده در قالب بخشهای متنوعی همچون پادکست، دلنوشته، عکاسی، نقاشی، طراحی پوستر و سایر رشتههای فرهنگی و هنری، آثار خود را با محوریت مفاهیم ایثار، مسئولیتپذیری، خدمت و روایتگری شهدای امدادگر ارائه کردند.
درویشی ادامه داد: اختتامیه این کنگره در چهار منطقه کشور شامل زنجان، کرمان، خراسان شمالی و خوزستان برگزار شد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان فارس بیان کرد: آیین اختتامیه بهصورت ویدئو همایش برگزار شد و جمعی از مسئولان کشوری از جمله دکتر کولیوند رئیس سازمان جوانان، معاونت سازمان دانشآموزی و پیشدبستانی و مسئولان حوزه جوانان در این برنامه حضور داشتند.
او با اشاره به افتخارآفرینی دانشآموزان استان فارس بیان کرد: در این رویداد ملی، ۲۰ اثر از استان فارس موفق به کسب عنوان برگزیده و مقامآور شدند که نشاندهنده ظرفیت بالای فرهنگی، هنری و خلاقانه نوجوانان و جوانان استان در تبیین ارزشهای انسانی و فرهنگ ایثار است.
او در پایان گفت: کنگره راسخ فرصتی ارزشمند برای شناسایی استعدادهای دانشآموزی، تقویت روحیه مسئولیتپذیری اجتماعی و پیوند هنر متعهد با روایتگری مفاهیم انسانی است و امیدواریم استمرار چنین برنامههایی به تقویت جریان فرهنگی مبتنی بر فرهنگ ایثار و خدمت در میان نسل نوجوان منجر شود.