صندوق بازنشستگی کشوری با هدف بهبود خدمات رفاهی و حمایت مالی از بازنشستگان، برنامه افزایش پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه را در دستور کار قرار داده و بنا دارد در سال جاری تعداد وام‌های اعطایی را به بیش از ۳۶۰ هزار فقره برساند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دکتر علاءالدین ازوجی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، با اشاره به نقش بانک صادرات ایران در ارائه خدمات به بازنشستگان گفت: این بانک صرفاً یک نهاد تجاری نیست، بلکه «بانکی اجتماعی» است که در کنار صندوق، مسیر ارائه خدمات رفاهی و تسهیلات قرض‌الحسنه را تسهیل کرده است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته بیش از ۳۲۷ هزار فقره وام ۵۰ و ۶۰ میلیون تومانی به بازنشستگان و خانواده‌های آنان پرداخت شده، افزود: در این مدت همچنین بیش از ۷ هزار نفر مازاد بر برنامه، وام ازدواج فرزندان بازنشستگان را دریافت کردند. به گفته او، هدف‌گذاری امسال افزایش تعداد تسهیلات به بیش از ۳۶۰ هزار فقره است.

ازوجی با اشاره به ویژگی‌های این تسهیلات شامل قرض‌الحسنه بودن، ثبت‌نامی بودن و عدم نیاز به وثیقه، گفت: صندوق بازنشستگی صرفاً بر پرداخت حقوق متمرکز نیست و ارتقای خدمات رفاهی و بیمه‌ای نیز از اولویت‌های اصلی آن به شمار می‌رود.

او همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت استان‌ها و کانون‌های بازنشستگان برای تسهیل دسترسی به خدمات و توسعه طرح‌هایی مانند تجمیع منابع مالی و ایجاد خزانه واحد تأکید کرد.

در ادامه این مراسم، قربان اسکندری، سرپرست بانک صادرات ایران، با اشاره به سابقه همکاری با صندوق بازنشستگی کشوری گفت: حجم همکاری‌های مشترک به حدود ۳۰ همت رسیده و شامل وام‌های ضروری با کارمزد ۴ درصد، تسهیلات ازدواج فرزندان و وام‌های رفاهی در قالب مرابحه است.

وی با تأکید بر تداوم حمایت بانک صادرات از بازنشستگان افزود: این بانک آماده توسعه همکاری‌ها و افزایش حجم خدمات مالی در چارچوب تفاهم‌نامه جدید است.

همچنین فتح‌الله توسلی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی، در این مراسم بر اهمیت توجه به خدمات درمانی بازنشستگان در کنار حمایت‌های مالی تأکید کرد و گفت: لازم است برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای غربالگری و شناسایی زودهنگام نیازهای درمانی این قشر انجام شود تا از افزایش هزینه‌های درمانی در آینده جلوگیری شود.

این تفاهم‌نامه با هدف گسترش خدمات مالی، رفاهی و بیمه‌ای و افزایش رضایتمندی بازنشستگان به امضا رسید.