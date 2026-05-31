معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: در مهرماه سال ۱۴۰۳ نرخ بیکاری استان ۱۳/۳ درصد بود که با هشت هزار اشتغال‌زایی پایدار، پاییز سال گذشته نرخ بیکاری تک‌ رقمی شد و به ۸/۸ درصد کاهش یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، بهروز خلیلی روز یکشنبه در جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان اظهار کرد: در حال حاضر با توجه به آمار رسمی‌ ملی استان اردبیل در رتبه دوم نرخ جمعیت فعال اقتصادی و به اصطلاح دیگر آماده ورود به بازار کار است که این موضوع با آموزش، توانمندسازی و ایجاد زیرساخت‌های لازم، به یک محرک بسیار بزرگ برای تولید استان محسوب می‌شود.

وی افزود: تکمیل و بهره‌برداری ۵۴۰ طرح اقتصادی در حوزه‌های مختلف با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد جزو اولویت‌های اصلی استان اردبیل محسوب می‌شود و با بهره‌برداری این طرح‌ها شاهد ۱۸ هزار اشتغال‌زایی پایدار با پرداخت بیمه خواهیم بود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با بیان اینکه هدف‌گذاری نرخ بیکاری امسال ۷/۵ درصد است، گفت: عملیات اجرایی ۲۸ طرح طی سال جاری با سرمایه‌گذاری ۴۲۰ هزار میلیارد ریال شروع شده و سال گذشته نیز ۱۸ پروژه زیرساختی با تخصیص ۱۰ هزار میلیارد ریال اعتبار به بهره‌برداری رسید.

خلیلی ادامه داد: بانک‌های استان مکلف به پرداخت ۲۲۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات تکلیفی هستند که انتظار می‌رود با هماهنگی‌های لازم بین استانداری و بانک‌های عامل مرکز، روند پرداخت این تسهیلات تسریع شود.

پیش‌تر نرخ بیکاری در استان اردبیل از سوی مراجع رسمی کشوری حدود ۱۰ درصد اعلام شده بود اما برخی منابع و کارشناسان این آمار را در حال حاضر نزدیک ۱۶ درصد و حدود ۶۵ هزار نفر از جمعیت آماده به کار استان تخمین می‌زنند.