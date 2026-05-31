مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان پاکدشت گفت: در اجرای طرح تشدید نظارت بر مراکز تهیه و توزیع غذا، ۷۳۵ کیلوگرم مواد غذایی فاسد در پاکدشت معدوم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رجب زینی‌وند با اعلام این خبر گفت: از ابتدای امسال تا کنون، کارشناسان واحد بهداشت محیط شبکه بهداشت با اجرای طرح تشدید نظارت بر مراکز تهیه و توزیع غذا، ۳ هزار و ۱۲۰ مورد بازرسی از این اماکن انجام دادند که در نتیجه این بازرسی‌ها، ۹ واحد صنفی متخلف پلمب، ۲۷۸ واحد اخطاریه دریافت کرده و ۲۵ پرونده نیز به منظور رسیدگی تحویل مراجع قضایی شد.

وی خاطر نشان کرد: طی این مدت، ۷۳۵ کیلوگرم مواد غذایی فاسد و غیرقابل مصرف نیز شناسایی، جمع‌آوری و معدوم‌سازی شد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان پاکدشت در ادامه از پلمب ۵ مرکز غیرمجاز درمانی در پاکدشت خبر داد و افزود: از ابتدای امسال تا کنون، ۵۰ مورد بازرسی تخصصی از مراکز درمانی مستقر در شهرستان پاکدشت به عمل آمد که در جریان این بازرسی‌ها، ۵ واحد متخلف به دلیل تخطی از موازین قانونی و تهدید سلامت عمومی پلمب شدند.

وی گفت: در جریان این بازرسی‌ها، ۲ واحد غیرمجاز که در حوزه زیبایی فعالیت می‌کردند به دلیل مداخله غیرمجاز در امور پزشکی توسط افراد فاقد صلاحیت شناسایی، پلمب و به منظور سیر مراحل قانونی و برخورد قضایی به دادستانی عمومی و انقلاب پاکدشت ارجاع داده شدند.

زینی‌وند همچنین از شناسایی و توقف فعالیت ۳ مرکز غیرقانونی دندانپزشکی و دندانسازی خبر داد و افزود: این واحد‌ها توسط افراد فاقد مدارک علمی و صلاحیت‌های فنی اداره می‌شد که با هوشیاری کارشناسان نظارت بر درمان، از ادامه فعالیت آنها جلوگیری شد.

شهرستان پاکدشت با ۳۵۰ هزار نفر جمعیت در ۲۵ کیلومتری جنوب‌شرق تهران واقع شده است.