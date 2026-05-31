از مفاخر موسیقی لرستان ، نوازنده، آهنگساز و مدرس پیشکسوت موسیقی ایرانی و عضو مؤسسه هنرمندان پیشکسوت را تسلیت گفت.



به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان در پیامی درگذشت استاد رویش‌رضا منظمیرا تسلیت گفت.

در پیام تسلیت میثم محتشم‌آرا آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

با کمال تأسف و تأثر، خبر درگذشت استاد ارجمند رویش‌رضا منظمی، از مفاخر موسیقی لرستان و ایران، موجب اندوه و تألم فراوان شد. بی‌تردید، خدمات ارزشمند و نقش ماندگار آن مرحوم در اعتلا، حفظ و معرفی موسیقی اصیل این دیار، همواره در حافظه فرهنگی و هنری استان و کشور باقی خواهد ماند.

اینجانب، ضمن ابراز همدردی، این ضایعه دردناک را به خانواده محترم آن مرحوم، جامعه هنری و به‌ویژه اهالی موسیقی استان لرستان و همه ی دوستداران فرهنگ و هنر تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت و غفران الهی و برای بازماندگان معزز، صبر و شکیبایی مسئلت دارم.