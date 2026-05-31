پیام تسلیت مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان در پی درگذشت پیشکسوت موسیقی
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان در پیامی درگذشت استاد رویشرضا منظمی از پیشکسوتان موسیقی لرستان و ایران را تسلیت گفت.
در پیام تسلیت میثم محتشمآرا آمده است:
بسمالله الرحمن الرحیم
با کمال تأسف و تأثر، خبر درگذشت استاد ارجمند رویشرضا منظمی، از مفاخر موسیقی لرستان و ایران، موجب اندوه و تألم فراوان شد. بیتردید، خدمات ارزشمند و نقش ماندگار آن مرحوم در اعتلا، حفظ و معرفی موسیقی اصیل این دیار، همواره در حافظه فرهنگی و هنری استان و کشور باقی خواهد ماند.
اینجانب، ضمن ابراز همدردی، این ضایعه دردناک را به خانواده محترم آن مرحوم، جامعه هنری و بهویژه اهالی موسیقی استان لرستان و همه ی دوستداران فرهنگ و هنر تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت و غفران الهی و برای بازماندگان معزز، صبر و شکیبایی مسئلت دارم.