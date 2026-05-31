به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در متن این گیام آمده است:

خبر عروج ملکوتی جانباز سرافراز و فداکار فرماندهی انتظامی گیلان، شهید والامقام علی‌اصغر شادکام که پس از تحمل سال‌ها رنج و جراحت ناشی از قطع نخاع در مسیر خطیر صیانت از امنیت مردم، به فیض عظیم شهادت نائل آمد، موجب تأثر و تألم عمیق اینجانب گردید.

بی‌شک پاداش مجاهدت‌های مخلصانه این شهید گرانقدر که هنگام مأموریت ایست و بازرسی شهرستان آستارا، جان خویش را سپر امنیت جامعه نمود، جز شهادت در راه خدا و همنشینی با اولیاءالله نبود.

ایثارگری‌های این عزیز و صبوری خانواده بزرگوارشان در چهار سال گذشته، جلوه‌ای از عزت و اقتدار فرزندان این مرز و بوم در لباس مقدس پلیس است.

اینجانب شهادت این سرباز وطن و رشیدِ غیور گیلانی را به حضور خانواده معزز شهید، همرزمان ایشان در فرماندهی انتظامی و مردم شریف و شهیدپرور گیلان تبریک و تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان برای آن شهید عزیز، علو درجات و برای بازماندگان، صبر جمیل و اجر جزیل مسألت می‌نمایم.

هادی حق‌شناس

استاندار گیلان

در حادثه تصادف ۲۵ تیر ۱۴۰۱ در شهرستان آستارا، علی اصغر شادکام مامور وظیفه شناس به راننده متخلف خودروی سواری دستور ایست داده بود که راننده با بی توجهی، به سمت مامور پلیس حرکت کرد و وی را زیر گرفت که سبب قطعی نخاع و جانبازی بالای ۷۰ درصد این مامور پلیس شد. روحش شاد و یادش گرامی.