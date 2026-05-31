به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در امتدادِ طنینِ فریادهای لبیک در تجمع شبانه ولایتمداران، صحن مسجد سیدالشهدا (ع) خوی به میدانی برای تجلی اقتدار و آمادگی مبدل شد؛ جایی که جوانان، نوجوانان و شیرزنانِ جانفدا، در پناه بیداری شبانه، فنونِ صیانت از حریمِ ولایت را در قالب طرح «دفاع محلهمحور» فرا میگیرند.
اینجا جغرافیای غیرت و مهدِ رویشِ مدافعانِ حریم است. پس از تجمع حماسی «بیعت با ولایت»، شبهای صحن مسجد سیدالشهدا (ع) خوی شاهدِ پیوندی مبارک میان معنویت و آمادگی رزمی است. در این حرکت خودجوش و تشکیلاتی، غرفههای آموزشی مستقر در محوطه مسجد به میعادگاهِ نسلهایی تبدیل شده که امنیتِ خلق را بر آسایشِ خویش مقدم دانستهاند.
در این دورههای فشرده، حضور مقتدرانه بانوان و نوجوانان دهه نودی در کنار پیشکسوتان جهاد، جلوهای تازه از مفهوم دفاع همگانی را به تصویر کشیده است. شیرزنانی که نشان دادند در صیانت از آرمانهای انقلاب، دوشادوشِ مردان در صفِ اول ایستادهاند و نوجوانانی که با چشمانی براق و ارادهای پولادین، مهارتهای تخصصی بهکارگیری سلاح را زیر نظر اساتید مجرب فرا میگیرند.
سرهنگ بلال مغفور، جانشین سپاه خوی، در گفتوگو با خبرگزاری صداوسیما آذربایجان غربی اظهار داشت: «مسجد در فرهنگ اسلامی همواره نخستین سنگر بوده است. امروز با اجرای الگوی "دفاع محلهمحور"، وایجاد پایگاههای بعثت به دنبال آن هستیم که میان بصیرت دینی و مهارت رزمی پیوندی ناگسستنی ایجاد کنیم. هدف ما این است که با حضور آحاد مردم، بهویژه جوانان و بانوان، هر مسجد به یک پایگاهِ مقتدرِ امنیت تبدیل شود.»
این حماسه آمادگی در شبهای آتی نیز ادامه خواهد داشت تا جانفدایان با فراگیری آخرین متدهای دفاعی، آمادگی خود را برای مقابله با هرگونه تهدیدی در سطح محلات به اوج برسانند. صفی که از صحن مسجد آغاز شده، طولانیتر و مستحکمتر از هر زمان دیگری، لرزه بر اندام بدخواهان این مرز و بوم میاندازد.