یکی از نمایندگان پارلمان عراق تصریح کرد که حشد الشعبی (بسیج مردمی عراق) یک نهاد رسمی و جایگاه آن غیر قابل خدشه است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ابوتراب التمیمی از نمایندگان پارلمان عراق امروز یکشنبه تصریح کرد که حشد الشعبی یک نهاد امنیتی رسمی است که در چارچوب ساختار امنیتی عراق فعالیت می‌کند و تابع اوامر فرمانده کل نیرو‌های مسلح است.

وی خاطر نشان کرد که حشدالشعبی یک مؤسسه امنیتی رسمی است که مأموریت های خود را بر اساس چارچوب‌های قانونی و تحت نظارت فرمانده کل نیرو‌های مسلح عراق انجام می‌دهد.

التمیمی گفت: برخی رسانه‌ها و طرف‌های معاند و متخاصم برای مخدوش کردن وجهه حشد الشعبی و کم اهمیت نشان دادن نقش ملی آن تلاش می‌کنند.

وی افزود: جانفشانی‌ها و فداکاری‌های رزمندگان حشد الشعبی در زمینه مبارزه با تروریسم و نابودی باند‌های تروریستی داعش، بخش مهمی از پرونده دستاورد‌های امنیتی عراق به شمار می‌رود.

این نماینده پارلمان عراق تصریح کرد که تلاش‌ها برای خدشه وارد کردن به وجهه حشد شعبی هرگز به جایگاه یا حجم فداکاری‌ها و جانفشانی‌هایی که در راه دفاع از عراق و مردم آن از خود نشان داده اند ، وارد نخواهد کرد.

التمیمی بر ضرورت حمایت از نهاد‌های امنیتی و حفظ دستاورد‌های آن تاکید کرد.