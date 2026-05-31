به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ علی شقاقی مسئول واحد حریم اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران با تأکید بر استمرار گشت‌های راهداری برای شناسایی تخلفات گفت: در دو ماهه نخست سال جاری، مجموعاً ۲۹۰ مورد تخلف در حریم راه‌های استان شناسایی شد که شامل ۲۶۹ مورد جمع‌آوری تابلو‌ها و بنر‌های غیرمجاز، ۱۲ مورد برخورد با ساخت‌وساز‌های غیرقانونی و ۹ مورد برخورد با دستفروشان حاشیه راه بوده است.

وی با استناد به ماده ۱۷ قانون ایمنی راه‌ها تصریح کرد: ایجاد هرگونه ساختمان، دیوارکشی و تأسیسات به شعاع ۱۰۰ متر از انتهای حریم راه‌ها و راه‌آهن کشور بدون کسب مجوز از وزارت راه و شهرسازی ممنوع است. این محدودیت با هدف حفظ ایمنی عبور و مرور و جلوگیری از ایجاد نقاط حادثه‌خیز وضع شده است.

شقاقی با بیان اینکه عدم برخورد با این تخلفات، ایمنی جاده‌های استان را با چالش جدی مواجه می‌کند، افزود: حفظ و پاکسازی حریم راه‌ها نیازمند عزم استانی و ملی است و تمامی دستگاه‌های ذیربط باید خود را ملزم به اجرای قانون بدانند.

مسئول حریم اداره کل راهداری مازندران در پایان از مردم فهیم استان خواست قبل از هرگونه فعالیت عمرانی در حاشیه جاده‌ها، نسبت به استعلام و اخذ مجوز‌های لازم از این اداره کل اقدام کنند تا از هدررفت سرمایه و برخورد‌های قانونی جلوگیری شود.