پخش زنده
امروز: -
نود و یک شب است که استواری و مقاومت یک ایران را همه دنیا دیدهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مقاومتی که دشمن شناختی از آن نداشته و ندارد و الان گرفتار همین خطای محاسباتی اش است.
مردم ولایتمدار اصفهان در نود و یکمین شب از حضور حماسی خود بار دیگر بر استواری پیوند میان امت و امامت تأکید کردند.
حضور پرشور و آگاهانه مردم اصفهان در تجمعهای شبهای اقتدار همچنان ادامه دارد.
این حضور پرقدرت و دشمنشکن در تجمعها، نمایش وفاداری به آرمانهای انقلاب و ارادت به خاک پاک ایران عزیز است.