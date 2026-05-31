نود و یک شب است که استواری و مقاومت یک ایران را همه دنیا دیده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مقاومتی که دشمن شناختی از آن نداشته و ندارد و الان گرفتار همین خطای محاسباتی اش است.

مردم ولایت‌مدار اصفهان در نود و یکمین شب از حضور حماسی خود بار دیگر بر استواری پیوند میان امت و امامت تأکید کردند.

حضور پرشور و آگاهانه مردم اصفهان در تجمع‌های شب‌های اقتدار همچنان ادامه دارد.

این حضور پرقدرت و دشمن‌شکن در تجمع‌ها، نمایش وفاداری به آرمان‌های انقلاب و ارادت به خاک پاک ایران عزیز است.