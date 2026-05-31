به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیرکل بهزیستی استان از اجرای طرح ملی سنجش سلامت روان خبر داد و گفت: شهروندان می‌توانند از طریق سامانه اینترنتی این طرح به نشانی اینترنتی https://behzisti.porsline.ir/s/PSY-Screen (پویش رصد روان) مراجعه و در فرآیند غربالگری و ارزیابی سلامت روان شرکت کنند.

حجت الله محمد زاده با بیان اینکه این طرح در سه مرحله سنجش، تشخیص و ارائه خدمات اجرا می‌شود افزود: در مرحله نخست، افراد با مراجعه به سامانه و پاسخ به پرسش‌های تخصصی روان‌شناختی، به صورت رایگان ارزیابی شده و نتیجه سنجش را به صورت برخط دریافت می‌کنند.

وی گفت: افرادی که در غربالگری نیازمند دریافت خدمات تخصصی تشخیص داده شوند، می‌توانند از خدمات رایگان مراکز مشاوره بهره‌مند شوند و بر اساس شرایط خود بین چهار تا ده جلسه مشاوره رایگان دریافت کنند.

محمدزاده با اشاره به پیامد‌های روانی حوادث و بحران‌ها اظهار داشت: برخی افراد پس از وقوع حوادثی مانند زلزله، تصادفات یا جنگ دچار علائم استرس، اضطراب و ترس می‌شوند که در صورت تداوم و تشدید، ممکن است به اختلال استرس پس از سانحه منجر شود.

مدیر کل بهزیستی استان خاطرنشان کرد: این طرح از ابتدای خردادماه آغاز شده و تا پایان خرداد ادامه خواهد داشت.