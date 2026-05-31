به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی از انجام عملیات ترمیم پارگی لوله جدار و تعویض الکتروپمپ چاه مجتمع ۵ روستایی اگری‌بوجاق شهرستان خوی در کمتر از دو روز خبر داد.

مجتبی نجفی اظهار داشت: پارگی لوله جدار این چاه در عمق ۵۸ متری، با تلاش نیرو‌های بهره‌برداری و فنی شرکت آب و فاضلاب خوی در کوتاه‌ترین زمان ممکن ترمیم و هم‌زمان عملیات بهسازی و تعویض الکتروپمپ نیز با موفقیت انجام شد.

وی افزود: این عملیات تخصصی در کمتر از ۲ روز به پایان رسید و در تمام مدت اجرای آن، با برنامه‌ریزی مناسب و بهره‌گیری از ظرفیت چاه دوم مجتمع و تانکر آبرسانی، روند تأمین آب شرب روستا‌های تحت پوشش بدون وقفه ادامه داشت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی نیرو‌های عملیاتی و فنی تصریح کرد: آمادگی نیرو‌های متخصص، مدیریت صحیح شرایط و استفاده به‌موقع از منابع پشتیبان، نقش مهمی در جلوگیری از بروز تنش آبی و تداوم خدمات‌رسانی به مشترکان روستایی دارد.

نجفی خاطرنشان کرد: حفظ پایداری شبکه آبرسانی روستاها، صیانت از تأسیسات آبی و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مردم از اولویت‌های اصلی شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی است و اجرای این‌گونه اقدامات با جدیت ادامه خواهد داشت.