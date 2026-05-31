شبکه تهران در تدارک پخش پویانمایی سینمایی «کفش‌های ورزشی» پس از دوبله در واحد دوبلاژ سیماست و شبکه سه نیز دیدار دوستانه برزیل و پاناما را بامداد دوشنبه ۱۱ خرداد به‌صورت زنده روی آنتن می‌برد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، پویانمایی سینمایی «کفش‌های ورزشی» پس از دوبله در واحد دوبلاژ اداره کل تأمین و رسانه بین‌الملل سیما، قرار است از شبکه تهران پخش شود.

این اثر در گونه پویانمایی، ماجراجویی و فانتزی محصول آمریکا، هند و انگلستان (۲۰۲۵) است و با گویندگی ۲۵ نفر از گویندگان گفتار فیلم آماده نمایش شده است.

اردشیر منظم مدیریت دوبله این سینمایی را بر عهده داشته و محمدامین مردانلو صدابردار آن است.

از جمله صداپیشه‌های این اثر می‌توان به رضا آفتابی، متانت اسماعیلی، سحر اطلسی‌فر، دانیال الیاسی، شهراد بانکی، محمد بهاریان، کریم بیانی، ارسلان جولایی، سیما رستگاران، لادن سلطان‌پناه، شایان شامبیاتی، ابوالفضل شاه‌بهرامی، مریم شاهرودی، داود شعبانی‌نصر، پریا شفیعیان، سعید شیخ‌زاده، محمد صادقیان، سحر صحامیان، کوروش فهیمی، امیربهرام کاویانپور، امیرصالح کسروی، نسرین کوچک‌خانی، مریم مهماندوست، صنم نکواقبال و اردشیر منظم اشاره کرد.

داستان «کفش‌های ورزشی» درباره بسکتبالیست جوانی است که در جشنواره کفش، یک جفت کفش ویژه به نام تای و ماکسین را برنده می‌شود، اما یک کلکسیونر کفش آنها را می‌دزدد.

تای که رویای حضور در ویترین را دارد فرار می‌کند، اما ماکسین گرفتار می‌شود و تای با کمک کفش‌های خیابانی برای نجات او اقدام می‌کند.

در بخش دیگری از برنامه‌های تلویزیون، همزمان با نزدیک شدن به جام جهانی ۲۰۲۶ و افزایش بازی‌های تدارکاتی تیم‌ها، دیدار دوستانه برزیل و پاناما نیز بامداد دوشنبه ۱۱ خرداد به‌صورت زنده از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

این مسابقه که از برنامه «گزارش ورزشی» روی آنتن می‌رود، ساعت ۱:۰۰ بامداد در ورزشگاه ماراکانا (Maracanã) شهر ریو دو ژانیرو برگزار خواهد شد و علیرضا دهقانی گزارش آن را بر عهده دارد.