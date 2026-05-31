به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، علی کرمی گفت: بر اساس بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و الگوهای مختلف جوی، تا پنج روز آینده جو غالب استان کهگیلویه و بویراحمد صاف تا کمی ابری پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در این مدت گاهی افزایش وزش باد، وقوع غبار و در ساعات بعد از ظهر وزش باد نسبتاً شدید در مناطق مختلف استان مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: اگرچه امروز اندکی از دمای حداکثر هوا کاسته شده است، اما ماندگاری هوای گرم همچنان در سطح استان ادامه دارد و از فردا دوباره شاهد افزایش دما خواهیم بود.

کرمی با اشاره به پیش‌بینی وضعیت جوی روزهای آینده عنوان کرد: برای روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه آسمان استان صاف تا کمی ابری همراه با افزایش وزش باد، غبار محلی و در ساعات بعد از ظهر وزش باد نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود.

وی همچنین به وضعیت دمایی ایستگاه‌های هواشناسی استان اشاره کرد و گفت: در شبانه‌روز گذشته شهرستان لنده با ثبت دمای ۴۱ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان و شهر یاسوج با کمینه دمای ۱۳.۹ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقطه استان بوده‌اند.