به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، علیرضا میرجلیلی گفت: سه هکتار از باغات بخش خضرآباد به کاشت آلبالو اختصاص دارد که پیش بینی می‌شود از هر هکتار هشت تن و در مجموع افزون بر ۲۴ تن آلبالو تولید و به بازار مصرف عرضه شود.

وی افزود: محصول تولیدی این منطقه از انواع آلبالوی ارقام اصلاح شده، تک دانه و صورتی است که علاوه بر مصرف تازه خوری مقداری از محصول هم فرآوری می‌شود مانند تولید مربا که در محل انجام می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اشکذر ادامه داد: آلبالو‌های تولیدی علاوه بر مصرف داخلی به مرکز استان یزد نیز فرستاده می‌شود.