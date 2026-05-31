فرماندار شهرستان قشم گفت: صدا‌های انفجار شنیده شده در جزیره قشم حدود ساعت ۱۴ امروز یکشنبه دهم خرداد، ناشی از خنثی سازی مهمات باقیمانده از دشمن در دوره جنگ تحمیلی سوم است و مردم نگران نباشند.

صدا‌های شنیده شده در قشم و بندرعباس ناشی از انفجار کنترل شده است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ حسین امیر تیموری افزود: این انفجار‌ها در محدوده بندرعباس بوده که صدای آن در قشم هم شنیده شده و ممکن است باز هم تکرار شود.

بنابر اعلام سپاه امام سجاد هرمزگان در شهرستان بندرعباس امروز انفجار کنترل شده مهمات به جا مانده از دوره جنگ تحمیلی سوم آغاز شده که تا ۷۲ ساعت ادامه خواهد داشت.

مردم نگران صدا‌های شنیده شده نباشند.

