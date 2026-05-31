فرمانده یگان حفاظت اراضی خوزستان از شناسایی دهها تغییرکاربری غیرمجاز با کمک همیاران زمین سبز استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سید شریف شریفی گفت: حفاظت از اراضی کشاورزی ضمن تامین امنیت غذایی جامعه، باعث رشد و توسعه پایدار روستاها و تضمین منابع برای نسلهای آینده میشود.
وی ادامه داد: صیانت از زمینهای کشاورزی این سرمایههای ملی نیاز به بکارگیری کلیه امکانات و همکاری کلیه دستگاهها و آحاد جامعه دارد. کشاورزان، دهیاران و NGoها که همان همیاران زمین سبز استان هستند در حفاظت از اراضی کشاورزی نقش مهمی دارند.
شریفی افزود: از طریق تعامل و با کمک همیاران زمین سبز استان در هفته جاری ۴۷ تغییرکاربری غیرمجاز شناسایی و برای بررسی و اعمال قانون به کارشناسان گشت ارجاع شد.
وی تصریح کرد: در راستای پیشگیری از تغییر کاربری غیر مجاز در اقدام پیش دستانه وسایل و ادوات توقیف، جمع آوری و به متخلفین اخطار توقف عملیات داده شد.