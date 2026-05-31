مدیرکل کمیته امداد استان ایلام گفت: ۳۷ هزار حامی در قالب طرح اکرام از ۵ هزار و ۵۰۰ کودک یتیم و محسنین حمایت می‌کنند و سال گذشته بیش از ۸۶ میلیارد تومان کمک مردمی به این فرزندان پرداخت شده است.

مرادی‌پویانی عنوان کرد: حدود نیمی از جمعیت مددجویی کمیته امداد استان را زنان سرپرست خانوار تشکیل می‌دهند. این زنان مسئولیت تأمین معیشت فرزندان یتیم و محسنین را بر عهده دارند و با مشکلات و نیاز‌های متعددی در حوزه معیشت مواجه هستند.

رفع نیاز‌های ضروری این خانواده‌ها و فراهم کردن زمینه توانمندسازی آنان از مهم‌ترین اولویت‌های کمیته امداد اعلام شد. طبق اعلام این نهاد، برنامه‌های مختلفی در این زمینه اجرا می‌شود.

برای توسعه فرهنگ حمایت از ایتام و فرزندان نیازمند، «قرارگاه مردمی حمایتی ـ اجتماعی ایران همدل» با هدف جذب ۱۵ هزار حامی جدید تا پایان سال ۱۴۰۵ تشکیل شده است.

پویش «به عشق مولا» همزمان با دهه امامت و ولایت از عید سعید قربان آغاز شده و تا عید سعید غدیر خم ادامه دارد. مردم نیکوکار می‌توانند از طریق سامانه اکرام ایتام، پایگاه‌های مستقر در میادین اصلی شهر‌ها و ادارات کمیته امداد در این پویش مشارکت کنند.