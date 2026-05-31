شهردار قرچک از آغاز عملیات احداث دو مدرسه ۱۵ کلاسه با اعتبار ۵۰ میلیارد تومان در راستای توسعه عدالت آموزشی و ارتقای سرانه فضاهای آموزشی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسن خرمیشریف از آغاز عملیات ساخت دو مدرسه جدید در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: مدیریت شهری در راستای ایفای مسئولیتهای اجتماعی و کمک به توسعه زیرساختهای آموزشی، احداث دو مدرسه را در دستور کار قرار داده است.
وی افزود: این پروژه با هدف توسعه عدالت آموزشی، افزایش سرانه فضاهای آموزشی، کاهش تراکم دانشآموزی و حمایت از نظام تعلیم و تربیت اجرا میشود و میتواند نقش مؤثری در ارتقای کیفیت آموزش و بهبود خدماترسانی به دانشآموزان ایفا کند.
شهردار قرچک با اشاره به مشخصات این طرح گفت: دو مدرسه یادشده با زیربنایی بالغ بر ۱۶۰۰ مترمربع در دو بخش مجزا طراحی شدهاند که هر یک دارای ۱۵ کلاس درس خواهند بود.
خرمیشریف ادامه داد: برای اجرای این پروژه آموزشی اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان پیشبینی شده است و عملیات احداث آن در خیابان صالحآباد، ایرانزمین یک در حال انجام است.
وی با تأکید بر توجه مدیریت شهری به توسعه زیرساختهای آموزشی شهرستان خاطرنشان کرد: با بهرهبرداری از این مدارس، بخشی از نیازهای آموزشی منطقه تأمین شده و زمینه دسترسی بهتر دانشآموزان به امکانات آموزشی فراهم خواهد شد.
شهردار قرچک ابراز امیدواری کرد که این دو پروژه آموزشی در زمانبندی پیشبینیشده تکمیل و در آینده نزدیک به بهرهبرداری برسند.