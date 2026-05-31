مسابقات ۲۵۰ امتیازی سافتتنیس کشور در ساری با قهرمانی امیرعلی محمدی، نایب قهرمانی جمشید داداشپور و عنوان مشترک سومی میثم افشانی و امید حاجزمانی به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ صدای برخورد توپ راکت با توپ، سکوت شب را شکست و نویدبخش رقابتی تازه شد. مسابقات ۲۵۰ امتیازی سافتتنیس کشور در ساری، با بالاترین سطح هیجان و حساسیت برگزار شد.
این رقابت، میدان سنجش بازیکنانی بود که در امتیازات حساس، خودشان را محک زدند. هر اشتباه، به قیمت از دست رفتن ماهها تلاش و امتیازات حیاتی تمام میشد. توپ دوم در کار نبود.
در نهایت، امیرعلی محمدی به عنوان تنیسور برتر معرفی شد، جمشید داداشپور نایب قهرمان شد و میثم افشانی و امید حاجزمانی به طور مشترک سوم شدند.
چیزی که شگفتیآفرین بود، شکست خوردن بسیاری از بازیکنان قدیمی توسط مدعیان جدید بود. حالا همه چشم به مسابقات امتیازی سافتتنیس کشور دوختهاند که اواخر تیر ماه در تهران برگزار خواهد شد.
گزارش از ایوب رضوانی