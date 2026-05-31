پخش زنده
امروز: -
برنامه زمان بندی مسابقات هفته بیست و هفتم لیگ دسته یک فوتبال با تغییراتی مواجه شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات لیگ دسته یک فوتبال در حالی وارد هفته بیست و هفتم میشود که طبق اعلام سازمان لیگ، محل و ساعت برگزاری سه مسابقه این هفته با تغییراتی مواجه شده است.
طبق این تغییرات، زمان جدید دو بازی به میزبانی پارس جنوبی و شناورسازی و همچنین زمان و محل میزبانی هوادار از نود ارومیه به شرح زیر است:
سه شنبه ۱۲ خرداد
دیدار دو تیم پارس جنوبی جم- پالایش نفت بندرعباس بجای ساعت ۱۸:۱۵ در ساعت ۱۹ در ورزشگاه تختی جم برگزار میشود.
دیدار دو تیم شناورسازی قشم - سایپا به جای ساعت ۱۸ در ساعت ۱۹ در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس برگزار میشود.
دیدار دو تیم هوادار - نود ارومیه ساعت ۱۶:۴۵ در ورزشگاه کارگران تهران برگزار میشود.