

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات لیگ دسته یک فوتبال در حالی وارد هفته بیست و هفتم می‌شود که طبق اعلام سازمان لیگ، محل و ساعت برگزاری سه مسابقه این هفته با تغییراتی مواجه شده است.

طبق این تغییرات، زمان جدید دو بازی به میزبانی پارس جنوبی و شناورسازی و همچنین زمان و محل میزبانی هوادار از نود ارومیه به شرح زیر است:

سه شنبه ۱۲ خرداد

دیدار دو تیم پارس جنوبی جم- پالایش نفت بندرعباس بجای ساعت ۱۸:۱۵ در ساعت ۱۹ در ورزشگاه تختی جم برگزار می‌شود.

دیدار دو تیم شناورسازی قشم - سایپا به جای ساعت ۱۸ در ساعت ۱۹ در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس برگزار می‌شود.

دیدار دو تیم هوادار - نود ارومیه ساعت ۱۶:۴۵ در ورزشگاه کارگران تهران برگزار می‌شود.