مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت: از سال ۱۴۰۰ تاکنون ۱۲۵ هزار و ۸۰۰ واحد موتورخانه در سراسر کشور بهسازی شده که میزان صرفه‌جویی حاصل از آن ۷۳۹ میلیون و ۷۰۴ هزار مترمکعب بوده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به کارنامه موفق این شرکت در عملیاتی‌کردن طرح بهسازی موتورخانه‌ها گفت: با اجرای این طرح، رکورد صرفه‌جویی ۷۳۹ میلیون و ۷۰۴ هزار مترمکعبی طی پنج سال اخیر ثبت شده است.

سعید توکلی با اعلام اینکه اجرای طرح بهسازی موتورخانه‌ها، همسو با سیاست‌های کلان وزارت نفت مبنی بر بهینه‌سازی مصرف گاز طبیعی و در نتیجه کاهش آلودگی هوا و صرفه‌جویی در گازبهای مشترکان، همچنین ایجاد اشتغال در کشور در دستور کار قرار گرفت، گفت: تعداد واحد و میزان صرفه‌جویی از محل بهسازی موتورخانه‌ها نشان‌دهنده روند روبه‌رشد و استقبال مشترکان از اجرای این طرح است.

به گفته توکلی، بهترین عملکرد از میان استان‌های کشور در بخش بهسازی موتورخانه‌ها به‌ترتیب به استان‌های اصفهان، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی اختصاص دارد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در ادامه با تأکید بر اینکه یکی از مهم‌ترین اقدام‌های این شرکت، موضوع «کارور‌های انرژی» است، تصریح کرد: این موضوع با تأکید وزیر نفت و در چهارچوب اسناد بالادستی در دستور کار قرار گرفته و اکنون ۷۷ قرارداد در استان‌های مختلف کشور امضا شده است.