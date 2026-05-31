قائم‌مقام شبکه قرآن و معارف سیما از آمادگی این شبکه در جنگ تحمیلی سوم، بازتنظیم فوری آنتن و اجرای پویش سراسری ختم سوره فتح گفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حجت‌الاسلام محمدحسین نطنزی قائم‌مقام شبکه قرآن و معارف سیما ، با اشاره به عملکرد این شبکه در ایام جنگ تحمیلی سوم اظهار کرد: شبکه قرآن و معارف سیما در حالی با این جنگ روبه‌رو شد که در سطح بالایی از آمادگی ستادی و عملیاتی قرار داشت و این آمادگی برگرفته از تجربیات جنگ ۱۲ روزه بود.

به گفته وی، نقطه تمایز این دوره، شهادت قائد و امام امت بود که به تألم عمیق در میان مردم و کارکنان شبکه انجامید.

نطنزی با اشاره به فضاسازی رسانه‌های حامی دشمن افزود: رسانه‌های مزدور با تبلیغات و اظهار شادی از این شهادت تلاش داشتند جامعه را به سمت القای «پیروزی سریع و قطعی» برای صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها سوق دهند.

قائم‌مقام شبکه قرآن و معارف سیما با بیان اینکه آرایش جنگی رسانه‌ای شبکه در همان دقایق نخست تهاجم شکل گرفت، ادامه داد: بحران اصلی زمانی آغاز شد که خبر شهادت حضرت آقا قطعی شد؛ فضای بغض‌آلود و اشکبار همکاران شکل گرفت، اما وقتی برای گریستن نبود.

وی افزود: خبر شهادت همزمان با اعلام سراسری از طریق برنامه سحرگاهی «نفحات» به اطلاع مخاطبان رسید؛ برنامه‌ای که در ایام ماه مبارک رمضان از حرم مطهر رضوی پخش می‌شد و با استقرار دوربین‌های زنده در صحن‌های مختلف، واکنش زائران و لحظات ماندگار ارادت آنان ثبت و پخش شد.

نطنزی با تأکید بر نقش مردم در مدیریت فضای جنگ گفت: در جنگ تحمیلی سوم شاهد مدیریت مردم بر سه‌گانه میدان، خیابان و رسانه بودیم و چشم رسانه و میدان به مردمی بود که خونخواه رهبر شهیدشان بودند.

او با بیان اینکه پیام‌های شبکه باید قرآنی و همسو با نیاز روز جامعه باشد، افزود: بر همین اساس، مدیران و کارشناسان شبکه همواره دو محور معارف قرآنی و ارتباطات مردمی را در مرکز توجه قرار دادند و در اتفاق اخیر نیز ضمن تحلیل وقایع جنگ، بازتاب‌دهنده حضور و قیام مردم بودند.

به گفته نطنزی، در همین چارچوب برنامه‌ها در قالب‌های زنده، تولیدی و تأمینی به سمت شناخت بیشتر حضرت آقا و تفسیر پیام‌های ایشان هدایت شد.

قائم‌مقام شبکه قرآن و معارف سیما همچنین از برگزاری پویش سراسری ختم سوره فتح برای پیروزی رزمندگان اسلام به عنوان یکی از اقدامات برجسته شبکه یاد کرد و گفت: این پویش با استقبال مردمی همراه شده و تاکنون به ۲۱ میلیون قرائت رسیده است؛ اقدامی که سابقه آن به توصیه‌های رهبر شهید در جنگ ۱۲ روزه درباره قرائت دعای توسل، دعای چهاردهم صحیفه سجادیه و سوره فتح بازمی‌گردد.