در سال گذشته، با پیگیریهای دستگاه قضایی آذربایجان غربی، ۲۰ واحد راکد دوباره فعال شدند؛ نتیجه این روند، حفظ و ایجاد حدود ۸ هزار شغل برای مردم استان بوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، در تشریح اقدامات دستگاه قضایی استان در ایام جنگ سوم تحمیلی بر تداوم بیوقفه خدمات قضایی با رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی تأکید کرد.
وی افزود: در ایام جنگ تحمیلی سوم دستگاه قضایی در کنار کار معمول و متعارف و بررسی پروندهها با همکاری مجموعه ضابطین عام و خاص اقدامات بینظیری را در مورد رصد فعالیتها در حوزه امنیتی و مرزی و شناسایی وطن فروشان انجام داد و در سنگر قضا مکمل اقدامات نیروهای مسلح در میدان جنگ و مردم در میدان خیایان بود.
عتباتی، اتحاد و همافزایی میان مجموعههای قضایی، اجرایی و نمایندگان مجلس را از ویژگیهای برجسته استان برشمرد و از تصویب مصوبات قضایی برای تسهیل واردات اقلام ضروری مانند دارو، مواد اولیه کارخانجات و نهادههای دامی خبر داد.
وی افزود که در این راستا، تنها از گمرک بازرگان، بالغ بر ۱۱۰۰ تن اقلام دارویی وارد کشور شده است.
حمایت از تولید و اشتغال نیز از دیگر اولویتهای دستگاه قضایی بوده است. عتباتی از بازدید از واحدهای تولیدی و برگزاری جلسات کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری برای رفع موانع این واحدها خبر داد.
استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس برای بازسازی مناطق آسیبدیده
رئیس کل دادگستری استان به عملکرد این دستگاه در استفاده از ظرفیت مجازاتهای جایگزین حبس اشاره کرد و گفت که در طول جنگ، تمرکز این احکام بر ارائه خدمات عامالمنفعه در مناطق آسیبدیده از حملات دشمن بوده است.
وی بازسازی مدارس را از بارزترین این اقدامات ذکر کرد و افزود: دهها مدرسه و صدها کلاس درس با نظارت دادگستری و آموزش و پرورش بازسازی شدهاند، از جمله مدرسه شهدای مکه ارومیه که تخریب جدی داشت.
خط قرمز دستگاه قضایی: وطن و امنیت مردم
عتباتی تأکید کرد که خط قرمز دستگاه قضایی، وطن و امنیت مردم است و هیچ مماشاتی با خائنین وجود نخواهد داشت.
وی از تشکیل پروندههای متعدد و صدور احکام بازدارنده علیه دشمنان و خائنین خبر داد و گفت که دستورات قضایی لازم برای شناسایی و مصادره اموال ۱۲۹ نفر از مزدوران و وطنفروشان صادر شده است.
پیگیری جنایات دشمن در مجامع بینالمللی
این مقام قضایی به مستندسازی و پیگیری جنایات دشمنان در مجامع بینالمللی نیز اشاره کرد و از تشکیل تیمی متشکل از قضات، کارشناسان قوه قضاییه و کانون کارشناسان برای جمعآوری مستندات جنایات دشمن خبر داد.
وی افزود که تمامی این پروندهها تجمیع و به شعبه ویژه در دادسرای تهران ارسال میشود.
دستاوردها و اقدامات سال گذشته
در بخش دیگری از صحبتهای خود، عتباتی به دستاوردهای سال گذشته دادگستری استان اشاره کرد:
صدور ۷۵۰ هزار فقره اظهار نظر قضایی توسط ۴۳۰ قاضی
افزایش میزان مصالحه به ۵۳ درصد (بالاتر از میانگین کشوری) با تبیین فرهنگ صلح و سازش
وقوع حدود ۳۰ فقره سازش در پروندههای قصاص نفس
کاهش میانگین رسیدگی به پروندهها به ۶۴ روز
الکترونیکی شدن ۸۵ درصد از دادرسیها و ۹۸ درصد از ابلاغها
برگزاری ۲۴ جلسه در حوزه اشتغال زندانیان و تصویب ۱۹۲ مصوبه
بازگشت ۲۰ واحد راکد به چرخه تولید و حفظ و ایجاد نزدیک به ۸ هزار فرصت شغلی
رئیس کل دادگستری استان در پایان، ضمن تشکر از مردم استان و کشور، بر عزم جدی دستگاه قضایی برای حفظ امنیت و برخورد با مخلان آن تأکید کرد.