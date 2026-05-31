سخنگوی دولت گفت: افزایش کالابرگ از خواسته های دولت است، اما باید خواسته ها را با داشته ها هماهنگ کنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، در برنامه زنده تلویزیونی صف اول درباره علاقهمندی دولت به افزایش کالابرگ اظهار داشت: این موضوع اتفاقاً از خواسته های دولت است، اما واقعیت این است که باید خواسته ها را با داشته ها هماهنگ کنیم.
وی افزود: ما حق نداریم به عنوان دولت چیزی را مطرح کنیم که در مرحله اجرا احساس کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد، وزارتخانههای مربوطه در حال انجام بررسیها هستند.
سخنگوی دولت ادامه داد: با توجه به شرایط اقتصادی که اکنون در آن قرار داریم و همچنین اتفاقاتی که در مرزهای جنوبی ما در دریا در حال رخ دادن است، این مسائل بر درآمد کلی کشور تأثیر میگذارد و بدیهی است که باید در این زمینه، مطلوب را با مقدور هماهنگ کنیم.
مهاجرانی تصریح کرد: برای ما بسیار مطلوب است که بتوانیم افزایش کالابرگ داشته باشیم، اما باید بررسیها انجام شود و انشاءالله امیدوار هستیم که این امر محقق شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا خبر قطعی در اینباره وجود دارد یا خیر، گفت: فعلاً خبری نیست، اما این نکته را تأکید میکنم که این موضوع جزو مطلوبات دولت است و از جمله نکاتی است که آقای رئیسجمهور در هر جلسه پیگیری میکنند؛ چرا که باید موضوع معیشت مردم را مراقبت کنیم.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: این موضوع از جمله نکاتی بود که در ابتدای اجرای طرح نیز درباره آن صحبت کردیم و قطعاً ما هم مایلیم که این اتفاق بیفتد.
گرانی را باید از گرانفروشی جدا کرد/ بیش از ۲ میلیون بازرسی انجام شده است
مهاجرانی با اشاره به لزوم تفکیک میان گرانی و گرانفروشی اظهار داشت: اولاً باید مفهوم گرانی را از گرانفروشی جدا کنیم. گرانی خروجی و کارکرد سیستمهای ماست؛ یعنی گرانی حاصل اقتصاد کلان ماست و اقتصاد کلان ما هم طبیعتاً از تکانههایی که در فضای بینالملل اتفاق میافتد تبعیت میکند.
وی افزود: بدیهی است حجم قابل توجهی از آن چیزی که ما در کف بازارها شاهدش هستیم، به معنای افزایش قیمتها، ناشی از تکانههای بینالمللی است. در سایر کشورها هم پس از وقوع جنگ تحمیلی سوم شاهد این قضیه بودیم.
سخنگوی دولت ادامه داد: به جهت اینکه به هر حال مدیریت تنگه هرمز را در دست گرفتیم و طبیعتاً وقتی عبور و مرور دچار مشکل میشود، هر جایی که جریان عرضه و تقاضا دچار مشکل شود، بازار از خودش وا کنش نشان میدهد. این یک امر بدیهی است و جزو اولین اصول اولیه علم اقتصاد است؛ در این قضیه هم همین است.
مهاجرانی تصریح کرد: وقتی ما در جریان عرضه دچار مشکلاتی میشویم و طبیعتاً مقداری ورود کمتر میشود اصلاً نمیگویم محدود میشود به هر حال چیزی که آن طرف اسمش را میگذارد «محاصره دریایی» و ما اسمش را میگذاریم «دزدی دریایی»، این اتفاقات تأثیر میگذارد و خودشان هم به وضوح این نکته را میگویند که ما از هر اهرمی که بتوانیم برای فشار به مردم ایران استفاده کنیم، فروگذار نمیکنیم.
وی گفت: دولت تمام توانش را به کار میبندد در راستای مدیریت بازار و نظارتها به شدت وجود دارد. در طول این ایام بیش از دو میلیون بازرسی انجام شده و قریب به چند صد پرونده برای گرانفروشان تشکیل شده است.
خسارت ۱۷ هزار خودرو پرداخت شده است/ روند ارزیابی و پرداخت باید طی شود
مهاجرانی در ادامه با اشاره به موضوع پرداخت خسارتها و فرآیند بیمهای اظهار داشت: بعضی از مواقع، مثلاً فرض کنید شما خودرویتان را غیر از بیمه شخص ثالث، بیمه حوادث غیرمترقبه یا بیمه خاصی کرده باشید؛ آنهایی که بیمه ویژهای شده باشند، قاعدتاً طبق روال به سرعت پرداخت میشود، اما آنهایی که بیمهای نشدهاند باید یک فرایندی را طی کنند.
وی افزود: بدیهی است که باید فرایند ارزیابی و بعد هم پرداخت انجام شود؛ لذا کسانی که در این قضایا آسیب دیدند و به فرمایش شما گلهای هم دارند که کاملاً هم بدیهی است به هر حال افرادی که در این ایام آسیب میبینند، خود آسیب یک طرف است و بعد جبران آن هم موضوعی است که باید یک روندی را به عنوان دولت و دستگاه مجریه طی کنیم تا بتوانیم پرداخت را انجام دهیم.
مهاجرانی تصریح کرد: ۱۷ هزار خودرو خسارتشان پرداخت شده است، اما طبیعتاً به محض تأمین منابع، پرداختها انجام خواهد شد و بدیهی است که مردم عزیزمان در این قضیه نباید در عسر ت وسختی بمانند. هم بیمه و هم فرمانداریها در این زمینه کاملاً فعال هستند.
سخنگوی دولت در پایان با اشاره به روند بازسازی گفت: همانطور که میدانیم، بازسازی در کلانشهرها به شهرداریها و در سایر مراکز سکونتگاهی اعم از شهرها و روستاها به بنیاد مسکن سپرده شد. بنیاد مسکن تعداد قابل بالایی، حدود ۱۳۰ هزار ارزیابی را انجام داده؛ چون گام اول ارزیابی است. بعد هم در سه دسته دستهبندی کردهاند: منازلی که آسیبشان جزئی است، متوسط است، و یا کلاً نیاز به تخریب و بازسازی دارند که این فرایند در حال طی شدن است.