به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در پی شهادت جانسوز رهبر معظم انقلاب، آیت‌الله علی خامنه‌ای (ره)، شهرستان‌های استان تهران صحنه اجتماعات عظیم و پرشور مردمی بود. ساکنان ولایت‌مدار مناطقی همچون ملارد، پاکدشت، قدس و اسلام‌شهر با حضور در میادین اصلی، ضمن سوگواری برای رهبر فقید، بر همبستگی ملی و بیعت ناگسستنی خود با حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، رهبر جدید انقلاب، تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با سر دادن شعارهای وحدت‌آفرین، میثاق دوباره خود را با حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای اعلام و بر تداوم راه مقاومت و حفظ امنیت کشور پافشاری کردند.