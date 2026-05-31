نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد که با استفاده از مسیرهای جایگزین باید محاصره دریایی را بی اثر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه مجازی صبح امروز (یکشنبه، ۱۰ خرداد ۱۴۰۵) با بیان اینکه برنامه ریزیهای ماههای آینده باید با فرض ادامه دار بودن محاصره باشد و نباید تحت تأثیر گشایشهای مقطعی احتمالی از سوی دشمن قرار گرفت، گفت: محاصره اقتصادی دشمن را محاصره میکنیم، باید پرقدرت مسیرهای جایگزین و کریدورهای زمینی را پیگیری و فعال کرد.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: تقسیم کارها در دولت باید به نحوی باشد که هیچ مسألهای اعم از محلی، ملی و بین المللی مغفول واقع نشود و تفویض اختیارات به استانداران نباید موجب غفلت از مسائل ملی و بین المللی شود.
وی افزود: امروز خلاء تصمیم سازی در زمینه برنامه توزیع بار بین مبادی ورودی و خروجی کشور احساس میشود که نشان میدهد دولت دبیرخانه مشخصی برای پیگیری این موضوعات مشخص نکرده است.
حاجی بابایی در ادامه گفت: وزارت راه و شهرسازی به عنوان رئیس شورای تسهیل و تسریع تأمین کالاهای اساسی و به عنوان دبیرخانه ستاد ملی گذر (موضوع بند الف ماده ۵۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت) باید مسئولیت دبیرخانه تهیه و پیگیری این تصمیمات را برعهده گیرد.
نایب رئیس مجلس همچنین تأکید کرد: واردات حداقل ۵۰ درصد از نیاز وارداتی کالاهای اساسی از طریق بنادر شمالی که اجرای آن شروع شده باید حتما با قدرت ادامه پیدا کند و تأمین پایدار کالاهای اساسی به عنوان مهمترین مؤلفه امنیت اقتصادی در وضعیت محاصره دریایی از اهمیت ویژه برخودار است.
وی همچنین تصریح کرد: با اختلال در ۸۰ درصد واردات ۴۰ تا ۴۵ میلیون تن سالیانه از طریق محاصره دریایی توسط دشمن، لازم است با اولویت سنجی نسبت به کالاهای مورد نیاز کشور به ترتیب کالاهای اساسی، کالاهای ضروری برای استمرار فعالیتهای تولیدی کشور از جمله مواد اولیه و ماشین آلات کارگاههای تولیدی و سایر اقلام دارای اهمیت و اولویت گزینی کشورها و مبادی تأمین که این کالاها و تقویت راههای ارتباطی و سیستمهای حمل و نقل دریایی ریلی، زمینی و هوایی و رایزنیهای دیپلماسی و رفع موانع ورود و ترخیص و دپوی موقت کالا نسبت به بی اثر کردن محاصره دریایی اقدام کرد.
حاجی بابایی ادامه داد: به موازات جایگزینی کریدورهای ورودی انتظار میرود با دارا بودن تجربه کافی در طی سالیان طولانی تحریم، تدابیر و اقدامات و تمهیداتی پیش بینی شود که از مسیر دریایی جنوب و بنادر مهم کشور با دور زدن محاصره و کم اثر کردن عملیاتی آن بتوان کماکان بخشی از کالاهای مورد نیاز را تأمین کرد.
نایب رئیس قوه مقننه اضافه کرد: به موازات ایجاد و تقویت راههای جایگزین وارداتی باید شرایط را برای صادرات ۱۲۰ میلیون تن کالا از کشور به ویژه برای کالاهای با وزن کمتر و ارزش واحد بالاتر به کشورهای هدف فراهم کنیم.
وی ادامه داد: کالاهای اساسی مورد نیاز که از طریق واردات تأمین میشود حدود ۲۵ میلیون تن است که مهمترین اقلام آن ذرت، سویا، کنجاله سویا، گندم، روغن، برنج و جو است که در این میان ذرت، سویا، کنجاله سویا و روغن به دلیل ناچیز بودن تولید داخلی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
حاجی بابایی اضافه کرد: رفع مشکلات حمل بارهای زمینی (ریلی و جادهای) به کشور از جمله امکان حمل و نقل یکسره در کشورهای مسیر از طریق دستگاه دیپلماسی و با رایزنی لازم با دستگاههای مسئول حمل و نقل در کشورهای مبدأ بسیار دارای اهمیت است. تمرکز بر عملیات تخلیه و بارگیری کالاهای ایرانی در عمان، پاکستان و ترکیه و سپس انتقال از طریق راههای زمینی، ریلی و دریایی مورد تأکید است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با ایجاد اختلال در تأمین کالا به ویژه در بنادر جنوب، معیشت و کسب و کار بیش از ۳۴۰ هزار کامیون، تریلر و بارکش تحت تأثیر قرار گرفته است که باید با تقویت راههای جایگزین از آسیب به فعالیت ناوگان حمل و نقل جادهای جلوگیری کرد.