مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران گفت: قیمت هر کیلو گندم از ۲۹۵۰۰ تومان به ۴۹۵۰۰ تومان افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سید محمد جعفری مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران در بازدید از مرکز خرید دایر شده در کارخانه آرد دستاس ساری از آمادگی کامل استان برای خرید تضمینی گندم از کشاورزان خبر داد.
وی گفت: در استان مازندران ۳۴ مرکز خرید تضمینی گندم فعالیت میکنند که ۱۳ مرکز آن با همکاری تعاونی روستایی استان اداره میشود.
جعفری افزود: مراکز خرید از ساعات اولیه صبح (تقریباً ۶:۳۰) تا زمانی که کشاورز در مرکز حضور دارد، فعال خواهند بود و تحویل گندم انجام میشود.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران با اشاره به قیمت خرید تضمینی گندم گفت: قیمت هر کیلو گندم نسبت به نرخ اعلامشده قبلی افزایش یافته و از ۲۹۵۰۰ تومان به ۴۹۵۰۰ تومان رسیده است.
جعفری افزود: بر اساس پیشبینی سازمان جهاد کشاورزی، حدود ۱۱۹ هزار تن گندم امسال در استان خریداری خواهد شد و پیشبینی تولید به ۱۶۰ هزار تن میرسد.