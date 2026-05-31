مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران گفت: قیمت هر کیلو گندم از ۲۹۵۰۰ تومان به ۴۹۵۰۰ تومان افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سید محمد جعفری مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران در بازدید از مرکز خرید دایر شده در کارخانه آرد دستاس ساری از آمادگی کامل استان برای خرید تضمینی گندم از کشاورزان خبر داد.

وی گفت: در استان مازندران ۳۴ مرکز خرید تضمینی گندم فعالیت می‌کنند که ۱۳ مرکز آن با همکاری تعاونی روستایی استان اداره می‌شود.

جعفری افزود: مراکز خرید از ساعات اولیه صبح (تقریباً ۶:۳۰) تا زمانی که کشاورز در مرکز حضور دارد، فعال خواهند بود و تحویل گندم انجام می‌شود.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران با اشاره به قیمت خرید تضمینی گندم گفت: قیمت هر کیلو گندم نسبت به نرخ اعلام‌شده قبلی افزایش یافته و از ۲۹۵۰۰ تومان به ۴۹۵۰۰ تومان رسیده است.

جعفری افزود: بر اساس پیش‌بینی سازمان جهاد کشاورزی، حدود ۱۱۹ هزار تن گندم امسال در استان خریداری خواهد شد و پیش‌بینی تولید به ۱۶۰ هزار تن می‌رسد.

در این بازدید محمود کاظمی‌نژاد معاون بازرگانی اداره کل غله نیز گزارشی از وضعیت فنی مرکز خرید و فرآیندهای کیفی‌سنجی ارائه کرد و بر شفافیت در فرآیند ارزیابی و تخلیه محموله ها تأکید ورزید.

گفتنی است با رعایت استانداردهای کیفی از جمله رطوبت و افت، مجموع قیمت خرید تضمینی گندم در سال جاری با احتساب پاداش تحویل، هر کیلوگرم ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه می‌شود.