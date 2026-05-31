مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: ۱۹ هزار و ۶۵۵ واحد از طرح‌های نهضت ملی مسکن در سطح استان به اتمام رسیده و تحویل متقاضیان شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: ۱۹ هزار و ۶۵۵ واحد از طرح‌های نهضت ملی مسکن در سطح استان به اتمام رسیده و تحویل متقاضیان شده است.

پیمان آرامون اظهار داشت: تاکنون برای ۱۰۴ هزار و ۸۹۳ واحد مسکونی در بخش‌های حمایتی شهری و روستایی، بازآفرینی شهری و خودمالکی پروانه ساختمانی صادر شده است.

وی ادامه داد: از این تعداد پروانه ساختمانی صادر شده عملیات اجرایی ۶۶ هزار و ۱۷۳ واحد مسکونی در سطح استان آغاز شده است.

مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: در مجموع از تعداد کل واحد‌هایی که عملیات اجرایی آنها آغاز شده، ۱۹ هزار و ۶۵۵ واحد به اتمام رسیده است.

آرامون با اشاره به عملکرد آماده سازی اراضی تامین شده در آذربایجان غربی، افزود: یک هزار و ۳۵۶ هکتار زمین در سطح استان آذربایجان غربی برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن آماده سازی شده و یا در مراحل مختلف اجرای عملیات است و در حال حاضر ۸۴ درصد پیشرفت اجرایی دارد.

وی بیان کرد: این میزان اراضی آماده سازی شده قابلیت واحدپذیری ۵۲ هزار و ۷۹۰ واحد مسکونی را دارد که در قالب ۳۶ سایت آماده سازی شده است.

آرامون تاکید کرد: همکاری دستگاه‌های اجرایی خدمات رسان در اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن در اولویت بوده و این امر باید بیش از پیش توسعه یابد.