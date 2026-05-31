کییف اعلام کرد: یک سامانه جدید «آیریس-تی» را از آلمان دریافت کرده است و همزمان بر ضرورت تقویت توان دفاعی و تامین موشکهای بیشتر برای مقابله با حملات روسیه تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ولودیمیر زلنسکی رئیسجمهوری اوکراین اعلام کرد که کییف دیروز (۹ خرداد) یک سامانه جدید پدافند هوایی «آیریس-تی» را از آلمان دریافت کرده است.
زلنسکی در فضای مجازی نوشت: از آلمان برای مشارکت مستمرش در حفاظت از مردم قدردانی میکنیم؛ به لطف چنین حمایت قدرتمندی، هزاران و هزاران جان نجات یافته است.
وی افزود: اما ما به موشکهای بیشتری برای سامانههای پدافند هوایی نیاز داریم تا توان کافی برای دفع حملات روسیه داشته باشیم.
سامانه «آیریس-تی» بخش جداییناپذیر از شبکه چندلایه پدافند هوایی اوکراین است که از چندین سامانه مختلف تشکیل شده است و بخش عمده آن را متحدان غربی تامین میکند.
نسخه کوتاهبرد این سامانه قادر است اهداف را در فاصله ۱۲ کیلومتری و ارتفاع تا ۸ کیلومتری هدف قرار دهد، در حالی که نسخه میانبرد آن میتواند اهداف را در فاصله ۴۰ کیلومتری و ارتفاع تا ۲۰ کیلومتری رهگیری کند.
پرتابگرهای «آیریس-تی» که توان حمل هشت موشک را دارند، قابلحمل بوده است و میتوان آنها را روی سامانههای زنجیری یا کامیونهای ساخت شرکت آلمانی «دایل دیفنس» جابهجا کرد.
به گفته کارشناسان، این سامانه ساخت آلمان برای مقابله با اهداف کمارتفاع، زیرصوت و دارای سطح مقطع راداری پایین مانند موشکهای کروز بهینه شده است، اما توان رهگیری موشکهای بالستیک را ندارد.