به گزارش خبرگزاری صداوسیما جمعی از ورزشکاران و روسای فدراسیون‌های ورزشی کشور، برای تقدیر و تشکر از اقدامات امدادگران در جنگ تحمیلی سوم، در جلسه شورای مدیران این جمعیت، حضور یافتند.

عزیزی، عضو شورای عالی جمعیت هلال‌احمر و رئیس فدراسیون گلف کشور در حاشیه این جلسه گفت: امروز در دو سوی این میز، جهادگران حضور دارند، افرادی که کارشان در طول زمان ادامه دارد، امدادگران و ورزشکاران، با هم.

وی با اشاره به حضور امدادگران در جنگ تحمیلی افزود: امدادگران هم‌زمان با امدادرسانی در جنگ، در بیش از ۹۰ ماموریت جاده‌ای و زلزله هم حضور داشتند. در دیگر سو هم ورزشکاران حضور دارند که در میادین بین‌المللی حضور دارند و پرچم کشور را به اهتزاز درآورده‌اند.

عزیزی ادامه داد: هر دو گروه، درک جهاد مستمری دارند و آنچه در این ایام گذشت به یکپارچگی و وحدت کشور، در بزنگاه تاریخی منجر شد. ما امروز، برای قدردانی از جان‌فشانی امدادگران اینجا حاضریم.

در این جلسه، روسای فدراسیون‌های جانبازان، چوگان، ورزش‌های آبی، کونگ‌فو، اسکی، ورزش دانشگاهی، شطرنج، سوارکاری، هندبال، انجمن‌های ورزشی، ورزش‌های روستایی-عشایری، رویینگ، بدنسازی، گلف و دو و میدانی حضور داشتند.

جلیل کوهپایه‌زاده، رئیس فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان، در این دیدار با اشاره به همکاری جامعه ورزش و هلال‌احمر در شرایط بحرانی، اظهار کرد: در روزهای دشوار و شرایط خاص، جامعه بزرگ ورزش کشور در کنار نیروهای هلال‌احمر حضور داشته و تلاش کرده است تا علاوه بر کمک به مردم، در ارتقای روحیه و امید اجتماعی نیز نقش‌آفرینی کند.

وی با تأکید بر اهمیت حمایت از آسیب‌دیدگان و مجروحان حوادث افزود: در هر بحرانی ممکن است تعدادی از هموطنان دچار آسیب‌های جسمی و روحی شوند و وظیفه همه دستگاه‌ها و نهادهای مسئول است که برای کاهش آلام آنان و تسهیل روند بازگشتشان به زندگی عادی همکاری و هم‌افزایی داشته باشند.

رئیس فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان ادامه داد: ورزش یکی از مهم‌ترین ابزارهای بازتوانی جسمی و روانی محسوب می‌شود و می‌تواند به مجروحان و آسیب‌دیدگان کمک کند تا با سرعت بیشتری توانایی‌های خود را بازیابند و به زندگی اجتماعی و فردی بازگردند.

کوهپایه‌زاده با بیان اینکه خدمات ورزشی بخشی از فرآیند توانبخشی و بازگشت به زندگی است، تصریح کرد: تجربه نشان داده است که ورزش علاوه بر تأثیرات جسمانی، در افزایش اعتماد به نفس، ارتقای روحیه و ایجاد انگیزه برای ادامه زندگی نقش بسیار مؤثری دارد و باید به عنوان یک خدمت تخصصی و ارزشمند در کنار سایر خدمات حمایتی و درمانی مورد توجه قرار گیرد.

وی بر آمادگی فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان برای همکاری با جمعیت هلال‌احمر و سایر نهادهای مسئول در حوزه بازتوانی و توانمند سازی آسیب‌دیدگان تأکید کرد.

ورزشکاران و روسای ورزشی در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی، ۲ هزار دست لباس ورزشی برای امدادگران و ۱۲ هزار قوطی شیر خشک برای کمک به خانواده‌های نیازمند از طریق هلال‌احمر، اهدا کردند.