گروه جهادی بانوان کاشانی با همت و تلاش جمعی از بانوان هنرمند، بیش از سه هزار پرچم برای فضاسازی شهری و ترویج یاد مولای متقیان امیر مومنان دوختند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ محمد علی نژاد مسئول فرهنگی افق عصر بیداری کاشان گفت: کاروان فرهنگی دلدادگان به ولایت وامامت با بیرقی‌هایی از غدیر وحسین (ع) در موسم غدیریه، با عطر دل‌انگیز گلاب قمصر برای گلاب افشانی رهسپار عتبات عالیات عراق شدند تا فریاد اتحاد و همدلی بین امت واحده و وفادار بر ولایت رادر گستره دل‌ها طنین‌افکن سازند و نام و یاد ولایت علوی را جاودانه کنند.

این گروه جهادی در روز عید غدیر در نجف اشرف بیش از سه هزار پرچم دو خته شده را بین زائران توزیع می کنند.