به مناسبت هفته ملی نه به دخانیات، نشست ویژه‌ای با حضور مقامات انتظامی و دانشگاهی با هدف بررسی آسیب‌های مواد مخدر و راه‌های پیشگیری از آن به میزبانی جهاد دانشگاهی خوزستان برگزار شد.

برگزاری نشست تخصصی پیشگیری، مبارزه و نه به دخانیات در جهاد دانشگاهی خوزستان

برگزاری نشست تخصصی پیشگیری، مبارزه و نه به دخانیات در جهاد دانشگاهی خوزستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، این نشست دهم خرداد با حضور سرهنگ نوروزی، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان خوزستان و سروان سلیمانی، رئیس آزمایشگاه پلیس مبارزه با مواد مخدر و نیز با حضور دکتر شاکری‌نژاد ریاست سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان، معاونت فرهنگی، سازمان دانشجویان، و مدیر مرکز رشد و گروه پژوهشی سلامت برگزار شد.

در این نشست، به تشریح انواع و آثار ناشی از مصرف دخانیات و مواد مخدر در دو دسته سنتی و صنعتی پرداخته و جدیدترین راه‌های پیشگیری علمی را مطرح شد.

سرهنگ نوروزی، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان خوزستان، در این جلسه ضمن تبیین انواع مواد مخدر و شیوه‌های مبارزه با آن، اظهار کرد: توانمندسازی خانواده‌ها، حمایت از دانشجویان و صیانت از نسل جوان، اساسی‌ترین اقدامات در مسیر مقابله با این خطر است.

همچنین یکی از خروجی‌های مهم این نشست، بررسی و تدوین تفاهم‌نامه‌ای دوجانبه بود.

اجرای دوره‌های آموزش ویژه و طرح‌های توانمندسازی برای دانشجویان استان خوزستان ینز از محور‌های اصلی این همکاری است.