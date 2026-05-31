دانشآموزان مازندرانی پای صحبت استاندار نشستند
مدیران مدارس و دانشآموزان در دیدار با استاندار مازندران، به بیان مشکلات و کمبودهای آموزشی، به ویژه در حوزه امکانات دیجیتال، پرداختند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در میان تمام دغدغههای کلان سیاسی و اقتصادی، گاهی سادهترین حرفها از دلهای کوچک، اما پرجوشش دانشآموزان برمیخیزد. معلمان و دانشآموزان مازندرانی، این بار نه در خیابان، که پشت میز گفتوگو با استاندار نشستند و از کمبود امکانات دیجیتال و بیتوجهی به مدرسههایشان گفتند.
دیداری که از جنس بغضهای پنهان و امیدهای روشن بود. دانشآموزی میگفت: فرصت شد از کمبودهای مدرسه جلوی مسئولان صحبت کنیم. مدیری میگفت: خیلی خوشحالم که تلاشهای ما دیده شد. و استاندار گوش میکرد به حرفهایی که شاید مسیر سیاستگذاری را عوض کند.
مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران در جمع دانشآموزان نخبه استان تأکید کرد: برای پاسخگویی به نسلهای آینده، باید از چهرههای شاخص علمی و نخبگان استفاده کرد.
وی با بیان اینکه در مدت یک سال و اندی حضور تیم مدیریتی جدید، بدون مشاورین دانشگاهی و با اتکا به نیروهای علمی، پاسخگوی آیندگان خواهیم بود، اظهار داشت: ابر چالشهای کشور، بهویژه در مازندران، در حال رفع شدن است.
یونسی رستمی با بیان اینکه رویکرد مدیریت استان، فاصله گرفتن از کارهای سنتی و حرکت به سمت دانشگاهمحوری و بهرهگیری از تفکر و اندیشه است، افزود: با کارهای سنتی دیگر نمیتوان پیش رفت. ما اجازه نخواهیم داد این روند ادامه یابد
وی با اشاره به یادداشتبرداری از نیازهای مدارس در خصوص کامپیوتر و تجهیزات، ابراز امیدواری کرد: با همکاری مدیران، شاهد رفع این کمبودها باشیم.
یونسی همچنین بر اهمیت مکمل بودن نرمافزار و سختافزار در کنار مدیران مجرب تأکید کرد و گفت: تنها داشتن مدرسه شیک کافی نیست، بلکه استاد خوب و مدیران توانمند که بتوانند فرزندانمان را به دانشگاههای معتبر کشور راهی کنند، اهمیت دارد.
مقام عالی دولت در مازندران در پایان، ابراز امیدواری کرد که این تغییرات، نتایج مثبتی به همراه داشته باشد و اعلام کرد که سهشنبه از برخی مدارس استان بازدید خواهد کرد. او همچنین به پیگیری مسائل مربوط به مدیران و وزرا در صورت لزوم اشاره کرد.
گزارش از مانا عبدی