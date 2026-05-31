اهداء اعضای بدن مرد بویراحمدی به بیماران نیازمند عضو
سه عضو بدن مرد ۶۵ ساله بویراحمدی به بیماران نیازمند جانی دوباره بخشید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه وبویراحمد
، مسئول پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: اعضای بدن مرد ۶۵ ساله اهل دشت روم شهرستان بویراحمد دچار مرگ مغزی در اقدامی خداپسندانه به بیماران نیازمند اهدا شد.
اکوان پایمرد افزود: این چهارمین مورد اهدا عضو در سال ۱۴۰۵ کهگیلویه و بویراحمد است که با رضایت انساندوستانه خانواده مرحوم انجام شد.
وی عنوان کرد: متوفی علی فتح بهرامیان به دلیل حادثه تصادف و خونریزی شدید، در جاده سپیدان دچار مرگ مغزی شده بود و پس از تشخیص و تأیید نهایی مرگ مغزی توسط تیم پزشکان متخصص و انجام مراحل قانونی با کسب رضایت خانواده، عمل برداشت اعضا انجام شد.
مسئول واحد فراهمآوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ادامه داد: کبد و دو کلیه این مرد در بیمارستان پیوند اعضای ابوعلی سینای شیراز جدا و نجاتبخش جان هموطنانمان شد.
پایمرد با اشاره به اینکه کهگیلویه و بویراحمد در سالهای اخیر در زمینه اهداء عضو جزء استانهای اول تا پنجم کشور است گفت: پارسال ۱۴ مورد اهداء عضو در استان ثبت شد.