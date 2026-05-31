به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی از شناسایی ۱۶ فقره انشعاب غیرمجاز آب در مناطق روستایی شهرستان خوی طی اردیبهشت‌ماه سال جاری خبر داد.

مجتبی نجفی اظهار داشت: در راستای صیانت از حقوق مشترکین، جلوگیری از هدررفت منابع آبی و مدیریت مصرف، با تلاش و پیگیری کارشناسان شرکت آب و فاضلاب خوی، ۱۶ مورد انشعاب غیرمجاز آب در مناطق روستایی این شهرستان شناسایی و برخورد قانونی با متخلفان در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: استفاده از انشعابات غیرمجاز علاوه بر تضییع حقوق سایر مشترکین، موجب اختلال در توزیع عادلانه آب و افزایش هدررفت منابع آبی می‌شود و شرکت آب و فاضلاب با جدیت نسبت به شناسایی و جمع‌آوری این موارد اقدام می‌کند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی با قدردانی از همکاری مردم و تلاش همکاران حوزه بهره‌برداری و خدمات مشترکین خاطرنشان کرد: مشارکت شهروندان در گزارش موارد تخلف، نقش مهمی در حفظ حقوق عمومی و پایداری خدمات‌رسانی دارد.

نجفی در پایان از شهروندان و روستاییان خواست در صورت مشاهده هرگونه انشعاب غیرمجاز، موضوع را از طریق سامانه ۱۲۲ به شرکت آب و فاضلاب اطلاع دهند تا اقدامات لازم در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود.