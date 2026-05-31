سخنگوی آموزش و پرورش گفت: اعتبار لازم برای شیر مدارس در سال تحصیلی جدید اختصاص داده شده است، اما در صورت حضوری بودن مدارس، توزیع میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ شیر مدرسه به شرط حضوری بودن مدارس در سال تحصیلی ۱۴۰۶ـ۱۴۰۵ توزیع میشود.
سخنگوی وزارت آموزشوپرورش گفت: در سال تحصیلی جاری ۶ هزار میلیارد تومان بودجه برای توزیع شیر رایگان به میزان ۷۰ لیوان برای دانشآموزان مدارس ابتدایی دولتی در سراسر کشور پیشبینی شد که همه اعتبار آن هزینه نشد.
علی فرهادی گفت: شیر رایگان دانشآموزی مانند سال گذشته برای دانشآموزان مدارس ابتدایی دولتی پیشبینی شده است و یکی از طرحهای ارزشمند است، هم غذای کامل است و هم به قدرت یادگیری دانشآموزان کمک میکند.