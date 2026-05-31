شبکه قرآن و معارف سیما با پخش مستند «سفر قند» روایتی از پرسشگری نوجوانان در دل مناطق جنگ‌زده و نبرد رسانه‌ای را به تصویر می‌کشد و شبکه تهران نیز در تازه‌ترین قسمت «سلام تهران» با حضور کارشناسان و مهمانان فرهنگی، ورزشی و سیاسی به موضوعات متنوعی از روان‌شناسی ذهن تا ورزش و فرهنگ می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجموعه مستند «سفر قند» با روایتی متفاوت از نبرد در برابر جبهه آمریکایی ـ صهیونیستی، روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما می‌رود.

این مجموعه به تهیه‌کنندگی امین سلمان‌زاده و کارگردانی علی صالحی هر روز ساعت ۸:۰۵ صبح و ۱۵:۳۰ عصر پخش می‌شود.

در هر قسمت از «سفر قند»، مخاطبان همراه گروهی از نوجوانان مستندساز می‌شوند که با هدایت و همراهی مربی روحانی خود، برای یافتن پاسخ پرسش‌ها و شبهات ذهنی‌شان راهی سفری متفاوت شده‌اند.

سفری که آنان را به قلب حوادث، مناطق آسیب‌دیده و جنگ‌زده و میدان واقعی نبرد رسانه‌ای می‌برد.

این مستند صرفاً یک گزارش تصویری نیست، بلکه روایت زنده‌ای از نسل نوجوانی است که می‌خواهد حقیقت را بی‌واسطه ببیند، لمس کند و روایت کند؛ نوجوانانی که در جریان سفر، روند بازسازی مناطق را نیز از نزدیک مشاهده می‌کنند.

در ادامه برنامه‌های تلویزیون، «سلام تهران» نیز در تازه‌ترین قسمت خود با حضور چهره‌های فرهنگی، ورزشی و اجتماعی، به موضوعاتی از جمله طرح‌واره‌ها و ذهنیت‌ها، عملکرد مجلس، ورزش قهرمانی و هنر موسیقی می‌پردازد.

در این برنامه احد عبدی (کارشناس روان‌شناسی) درباره نقش طرح‌واره‌ها و ذهنیت‌ها در شکل‌گیری رفتار و تصمیم‌گیری گفت‌و‌گو می‌کند.

همچنین در بخش ورزشی ، آرش اسدی میزبان آرش میراسماعیلی (رئیس فدراسیون جودو) خواهد بود تا درباره وضعیت جودوی کشور و برنامه‌های پیش‌رو صحبت کنند.

در بخش‌های دیگر، سید مسعود سلیمی (خواننده) درباره فعالیت‌های هنری‌اش سخن می‌گوید و احد آزادی‌خواه (نماینده مجلس و مشاور دکتر قالیباف) گزارشی از عملکرد مجلس در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی علیه ایران ارائه می‌کند.

فاطمه نانی‌زاد (شاعر) نیز از دیگر مهمانان برنامه است که در بخش فرهنگی و ادبی همراه مخاطبان خواهد بود.

برنامه «سلام تهران» با اجرای صدیقه مرادی و بهروز تشکر، دوشنبه ۱۱ خردادماه ساعت ۷ صبح از شبکه تهران روی آنتن می‌رود.