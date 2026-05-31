به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی از اجرای عملیات تعویض الکتروپمپ و تابلو برق چاه‌های مجتمع ۲۱ روستایی باغجه‌میشه شهرستان شاهین‌دژ بدون ایجاد قطعی آب خبر داد.

مجتبی نجفی اظهار داشت: در راستای حفظ پایداری تأمین آب شرب و پیشگیری از بروز مشکلات احتمالی در فصل گرما، عملیات تعویض الکتروپمپ چاه شماره ۲ و همچنین تابلو برق‌های هر دو حلقه چاه تأمین‌کننده آب مجتمع باغجه‌میشه توسط کارکنان واحد اتفاقات امور آب و فاضلاب شاهین‌دژ با موفقیت انجام شد.

وی افزود: این عملیات فنی با برنامه‌ریزی دقیق و تلاش شبانه‌روزی نیرو‌های عملیاتی طی ۲۴ ساعت اجرا شد و به گونه‌ای مدیریت گردید که ساکنان ۲۱ روستای تحت پوشش، هیچ‌گونه قطعی آب شرب را تجربه نکردند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی تصریح کرد: اجرای اقدامات پیشگیرانه و به‌روزرسانی تأسیسات آبرسانی نقش مهمی در افزایش ضریب اطمینان شبکه، جلوگیری از افت فشار و تأمین پایدار آب شرب در ماه‌های گرم سال و زمان اوج مصرف دارد.

نجفی خاطرنشان کرد: شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی با بهره‌گیری از ظرفیت نیرو‌های فنی و عملیاتی، اجرای برنامه‌های نگهداری و بهسازی تأسیسات آبرسانی را با هدف ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مشترکان به صورت مستمر دنبال می‌کند.