یک کلینیک خصوصی مرکز رادیولوژی و سونوگرافی در اصفهان به دلیل نبود مسئول فنی و پزشک متخصص مهر و موم شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سرپرست تعزیرات حکومتی اصفهان گفت: پرونده تخلفات مرکز رادیولوژی و سونوگرافی به دلیل حضور نداشتن مسئول فنی در هنگام ارائه خدمت و پزشک متخصص مرتبط در شعبه ششم ویژه رسیدگی به تخلفات حوزه بهداشت، درمان و دارو تعزیرات حکومتی اصفهان رسیدگی شد.

براتعلی صالحی افزود: در بررسی‌های انجام شده تخلف تغییر نسخه پزشک معالج به منظور سو استفاده و دریافت وجوه مازاد از بیماران بدون دلیل پزشکی نیز در کمسیون بررسی شکایات ماده ۱۱ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تایید و برای شعبه رسیدگی کننده محرز و با حکم تعزیرات حکومتی این کلینیک خصوصی مهر و موم شد.