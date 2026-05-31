مدیرکل اداره تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو در نشست با فعالان این حوزه، از تمرکز بر چابکسازی فرآیندها، استفاده از ۱۰ کارگروه تخصصی و رفع موانع تأمین خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علی علیزاده مدیرکل اداره تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو، در نشست صمیمانه با فعالان حوزه تجهیزات پزشکی و اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، ضمن قدردانی از همگرایی ایجاد شده میان بخش دولتی و خصوصی، برنامههای این اداره کل برای چابکسازی فرآیندها و رفع موانع پیش روی تأمینکنندگان را تشریح کرد.
علیزاده با اشاره به بهرهگیری از ظرفیت کارگروههای تخصصی اظهار داشت: طی چهار ماه گذشته، تمرکز ویژهای بر استفاده از توان مشورتی نخبگان و فعالان حوزه در قالب ۱۰ کارگروه تخصصی صورت گرفته است. این هماهنگی و همگرایی بیسابقه، انرژی مضاعفی را برای پیشبرد اهداف و حل مشکلات انباشته شده تزریق کرده است.
مدیرکل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو با تأکید بر لزوم تحول در ساختار اداری تصریح کرد: در کنار تعامل با تشکلها، اولویت اصلی ما در اداره کل، چابکسازی فرآیندهاست. نباید اجازه دهیم روالهای جاری و بروکراسی اداری مانع از حرکت قطار تأمین تجهیزات شود. در همین راستا، با وجود تمام معذوریتها، اصلاحات ساختاری آغاز شده و حتی برای تسریع در امور، افزایش ظرفیت کارشناسی و نیروی انسانی متخصص در دستور کار قرار گرفته است.
علیزاده در تشریح وضعیت حوزههای مختلف تحت نظارت این اداره کل گفت: خوشبختانه در حوزههایی نظیر آزمایشگاهی و دندانپزشکی، با برگزاری جلسات مستمر، به سطح قابل قبولی از رضایتمندی و ثبات رسیدهایم. اما در حوزه ملزومات و تجهیزات مصرفی که با نیاز لحظهای بیمارستانها و موضوع ذخیرهسازی بنیادین در ارتباط است، همچنان مسائلی وجود دارد که تمرکز اصلی تیم مدیریتی در دو ماه پیش رو، بر رفع مشکلات این بخش معطوف خواهد بود.
وی در پایان با پیشنهاد برگزاری نشست مشترک بعدی در اواخر شهریورماه خاطرنشان کرد: با نهایی شدن مصوبات کارگروههای تخصصی در حوزههایی همچون بیمه، قیمتگذاری و فرآیندهای ارزی، امیدواریم تا پایان شهریورماه بتوانیم اعلام کنیم که ۷۰ تا ۸۰ درصد چالشهای احصا شده، یا بهطور کامل رفع شدهاند و یا در یک روال چابک و شفاف برای حل نهایی قرار گرفتهاند.